В Свердловской области отключился четвёртый энергоблок Белоярской АЭС

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Это произошло из-за того, что сработал сигнал неполадки, который и отключил работу системы.

В Свердловской области из-за ложного срабатывания автоматической защиты остановлен энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Инцидент произошёл 18 августа в 07:15 мск.

— Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме, — говорится в сообщении "Росэнергоатома".

После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включён в сеть. Энергоблок № 3 продолжает работу.

— Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в её окрестностях находится на уровне естественного природного фона, — добавляется в сообщении.

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