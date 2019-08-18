В Свердловской области отключился четвёртый энергоблок Белоярской АЭС

В Свердловской области из-за ложного срабатывания автоматической защиты остановлен энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Инцидент произошёл 18 августа в 07:15 мск.
— Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме, — говорится в сообщении "Росэнергоатома".
После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включён в сеть. Энергоблок № 3 продолжает работу.
— Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в её окрестностях находится на уровне естественного природного фона, — добавляется в сообщении.
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