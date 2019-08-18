ЯК-55 совершил жёсткую посадку в Самарской области, пилот погиб

В Самарской области самолёт Як-55 загорелся после жёсткой посадки. Пилот погиб. Об этом рассказал помощник транспортного прокурора Владислав Ярополов.
— В 2 км от села Подстёпки Ставропольского района Самарской области произошло падение легкомоторного самолёта Як-55. В результате падения погиб пилот 1970 года рождения, являвшийся собственником самолёта, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот совершил несанкционированный взлёт с частной взлётно-посадочной полосы. На земле пострадавших и разрушений нет. Прокуратура проводит проверку.
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