ЯК-55 совершил жёсткую посадку в Самарской области, пилот погиб

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Фото © LIFE

В Самарской области самолёт Як-55 загорелся после жёсткой посадки. Пилот погиб. Об этом рассказал помощник транспортного прокурора Владислав Ярополов.

В 2 км от села Подстёпки Ставропольского района Самарской области произошло падение легкомоторного самолёта Як-55. В результате падения погиб пилот 1970 года рождения, являвшийся собственником самолёта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот совершил несанкционированный взлёт с частной взлётно-посадочной полосы. На земле пострадавших и разрушений нет. Прокуратура проводит проверку.

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