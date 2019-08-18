Боевики ИГИЛ взяли ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

Как рассказывают очевидцы, на мероприятии в этот момент присутствовали сотни человек.

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.

Напомним, что вечером 17 августа в Кабуле прогремел взрыв на свадьбе. Взрывное устройство привёл в действие смертник. По словам очевидцев, на мероприятии в этот момент присутствовали сотни человек. В результате трагедии погибло 63 человека, пострадало 182. Премьер Афганистана осудил теракт.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.