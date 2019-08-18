Экс-депутат Рады опубликовал отчёт о зверствах солдат ВСУ в Донбассе

Жертвами украинских военнослужащих в Донбассе с 2014 по 2015 год стали 60 мирных жителей.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на странице в "Фейсбуке" скриншоты отчётов о правонарушениях украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.

Документы охватывают период с 2014 по 2015 год. Они адресованы министру обороны Степану Полтораку. Согласно отчёту, в 2014 году один из контрактников проник в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил её отца, пытавшегося ему помешать. Другой контрактник на бронетранспортёре сбил насмерть пешехода. Кроме того, известно о двух солдатах, которые дезертировали из армии и убили двух женщин.

Всего было зафиксировано 7422 правонарушения. В отношении мирного населения совершено 20 умышленных убийств, 19 похищений человека, 14 хулиганств, восемь умышленных телесных повреждений, четыре кражи, три грабежа и три угрозы убийством.