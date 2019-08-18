Приставы могут начать рассылать должникам СМС с 2020 года

Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут получать уведомления по электронной почте.

Судебные приставы в России могут получить возможность извещать должников об ограничительных мерах по СМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст России.

Соответствующие изменения были внесены в закон "Об исполнительном производстве" 6 августа. Если они будут одобрены, то с 2020 года приставы смогут рассылать должникам СМС об ограничении выезда за рубеж. При этом требуется согласие самих граждан на получение подобных сообщений.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут получать извещения на указанные ими адреса электронной почты. Впервые эта инициатива была предложена в 2017 году.