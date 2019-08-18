В райдере Мика Джаггера нашли необычное требование о матрасах

Лидер британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер в своих райдерах указывает весьма необычное требование. Об этом узнал Daily Mail .

Музыкант просит класть новый матрас в каждом отеле, в котором останавливается во время гастролей. Также Джаггер просит кого-нибудь поспать на нераспакованном матрасе, чтобы опробовать его.

В начале апреля Мик Джаггер успешно перенёс операцию на сердце и вскоре опубликовал видео, на котором бодро танцует под ритмичную музыку. В июне Rolling Stones отправились на гастроли, которые продлятся до августа.