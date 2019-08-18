Лайф публикует видео момента ДТП с полицейским авто в Москве

Лайф публикует видео момента столкновения автомобиля ГИБДД с грузовиком на Севастопольском проспекте. На кадрах видно, как полицейская машина на высокой скорости идёт на обгон, но грузовик забирает вправо, происходит столкновение, легковушка переворачивается.
В результате ДТП два сотрудника ГИБДД пострадали, один из которых позже скончался. На месте происшествия сильно затруднено движение транспорта. По факту дорожного происшествия СК России возбудил уголовное дело.
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