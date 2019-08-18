Подъезд-лифт шокировал жителей Самары

В социальных сетях широко обсуждается видеоролик, на котором мужчина использует подъезд в качестве лифта и заходит в свою квартиру через окно.

Ролик называется "(Не) обычный подъезд в Самаре". Голос за кадром критикует мужчину, поднимающегося на чудо-лифте, за отсутствие техники безопасности. На самом деле это изобретение существует пока лишь в компьютере специалиста по 3D-анимации Дмитрия Катаева, который создаёт подобные видео с 2014 года, сообщает "360".

Он отметил, на изготовление видео с лифтом-подъездом ушло две-три недели. А подъезд, изображённый в ролике, художник каждый день видит из своего окна.