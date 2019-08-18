Убивший семью подросток рассказал другу о кровавой расправе

После убийства мамы, брата с сестрой, дедушки и бабушки он отправил приятелю голосовое сообщение.

Школьник из Ульяновской области, которого подозревают в убийстве пятерых близких родственников, после кровавой расправы и перед тем, как уйти из жизни, отправил голосовое сообщение другу. Как стало известно Лайфу, 16-летний подросток жаловался, что ему надоела тяжёлая жизнь.

Приятель увидел сообщение утром, но прослушал запись не сразу. Сначала он не поверил в то, что говорил друг. Несмотря на это, он связался со своим знакомым и попросил его проверить обстановку.

К моменту, когда тот приехал к дому, в котором проживала семья, на месте уже работали сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее писал Лайф, подросток, который был отличником и гордостью школы, оставил предсмертную записку. По факту расправы возбуждено уголовное дело.