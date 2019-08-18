Овечкин и Шубская показали фото с крестин сына

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Фото © Instagram/aleksandrovechkinofficial

Сергей Овечкин родился 18 августа прошлого года. Он был назван в честь старшего брата Александра.

Хоккеист Александр Овечкин опубликовал в "Инстаграме" фото своего сына с крестин и поздравил его с первым днём рождения.

С днём рождения, наш малыш! Мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! Будь самым счастливым, здоровым! А мы с мамуликом всегда будем рядом! — написал Овечкин.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/" target="_blank">aleksandrovechkinofficial</a></p>

Мать мальчика, Анастасия Шубская, также опубликовала фото с крестин ребёнка.

С днём рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями! — написала Анастасия.

Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. Он был назван в честь старшего брата Александра.

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