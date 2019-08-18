Водителя попавшего в аварию туравтобуса 30 раз штрафовали за нарушения ПДД

Водителя туристического автобуса, который врезался в столб на шоссе Энтузиастов, 30 раз штрафовали за различные нарушения ПДД. Об этом сообщается в "Твиттере" Московского транспорта.
По предварительной информации, мужчина является гражданином Молдавии.
— У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения, — говорится в сообщении.
Ранее Лайф публиковал видео момента аварии. Столкновение могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением. В ДТП пострадало 29 человек, они получили лёгкие травмы.
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