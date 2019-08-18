СКР показал кадры из дома, в котором подросток расправился с собственной семьёй

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На видеозаписи — следы крови, разбросанные по полу детские игрушки, еда, которую не доели.

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое в доме в Ульяновской области, где были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух малолетних детей.

На кадрах видны следы крови, разбросанные по полу игрушки, недоеденная еда. На месте трагедии работают криминалисты.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-52942624_2751" target="_blank">СУ СКР по Ульяновской области</a></p>

Как ранее писал Лайф, тела двух женщин, мужчины и двух несовершеннолетних нашли в одном из домов в Ульяновской области сегодня утром. Позднее в 500 метрах от места трагедии было обнаружено тело их родственника — 16-летнего подростка. По предварительной версии, молодой человек расправился с близкими, после чего совершил давно запланированное самоубийство. По факту расправы возбуждено уголовное дело.

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