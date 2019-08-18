На украинском курорте во время роуп-джампинга у туристов оборвался трос

Двое туристов получили серьёзные травмы во время занятия роуп-джампингом на горнолыжном курорте Буковель на Украине. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент".
Во время прыжка оборвалось крепление верёвки, в результате чего экстремалы упали на землю. Один из пострадавших был доставлен в реанимационное отделение Ивано-Франковской больницы, другой — в больницу города Яремче.
Администрация курорта сообщила о временном закрытии аттракциона и проведении экспертизы. Угрозы жизни пострадавших нет.
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