На украинском курорте во время роуп-джампинга у туристов оборвался трос

Администрация курорта сообщила о временном закрытии аттракциона, а также о проведении экспертизы.

Двое туристов получили серьёзные травмы во время занятия роуп-джампингом на горнолыжном курорте Буковель на Украине. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент".

Во время прыжка оборвалось крепление верёвки, в результате чего экстремалы упали на землю. Один из пострадавших был доставлен в реанимационное отделение Ивано-Франковской больницы, другой — в больницу города Яремче.

Администрация курорта сообщила о временном закрытии аттракциона и проведении экспертизы. Угрозы жизни пострадавших нет.