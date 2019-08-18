В центре Новосибирска загорелся ресторан — видео

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Пожар произошёл в ресторане в центре Новосибирска. В настоящий момент возгорание локализовано на площади 161 кв.м., заявили Лайфу в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

— Возгорание произошло на открытой площадке на мансарде трёхэтажного здания. В этом здании расположено кафе, была угроза распространения и перехода огня на соседние строения. Пожарные предотвратили её, — рассказали в ведомстве.

По оперативной информации, пострадавших в результате пожара нет. Из здания, в котором расположен ресторан, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалось 40 человек.

На месте происшествия задействовано 40 человек личного состава и 12 единиц техники.