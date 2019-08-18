Продюсер "Ласкового мая" попросил у Зеленского разрешение приехать на Украину

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Фото © VK / Андрей Разин

Он уверяет, что ему нужно навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая в состоянии комы находится в Полтаве.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил у Владимира Зеленского разрешение приехать на Украину.

По словам Разина, ему нужно навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы. Однако въезд ему запретил бывший президент страны Пётр Порошенко.

Меня не пускают на Украину по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она всё чувствует, — написал продюсер на своей странице в "Инстаграме".

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