Продюсер "Ласкового мая" попросил у Зеленского разрешение приехать на Украину

Он уверяет, что ему нужно навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая в состоянии комы находится в Полтаве.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил у Владимира Зеленского разрешение приехать на Украину.

По словам Разина, ему нужно навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы. Однако въезд ему запретил бывший президент страны Пётр Порошенко.

— Меня не пускают на Украину по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она всё чувствует, — написал продюсер на своей странице в "Инстаграме".