Умер певец Аскер Махмудов

Артист выступал на одной сцене с Муслимом Магомаевым, Владимиром Высоцким и Иосифом Кобзоном.

Певец Аскер Махмудов скончался в возрасте 72 лет в Сочи. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Министерство культуры Северной Осетии.

Артист получил известность после исполнения хита "Город мой Орджоникидзе", а также песни "Мадина". Махмудов выступал на одной сцене с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном и Владимиром Высоцким. Также он снимался и в музыкальных фильмах, среди которых "Когда поют в Орджоникидзе" и "Золотая свадьба". Махмудов является Народным артистом Северной Осетии.