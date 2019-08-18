Двух россиян спасли на горе Ушба в Грузии

Они не смогли продолжить движение из-за травмы. Сейчас граждан России везут в больницу в Местиа.

В Грузии спасатели эвакуировали с горы Ушба двух граждан России. Один из них из-за травмы ноги не смог продолжить восхождение на вершину, сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что туристы поднялись на гору без гида. После того как один из них повредил ногу, альпинисты вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия и оказали туристам первую помощь.

В данный момент россиян везут в больницу в Местиа. Что произошло со вторым туристом, не уточняется.

Гора Ушба — одна из вершин Большого Кавказа, расположенная на границе с Россией. Её высота — 4690 метров.