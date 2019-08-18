МАК начал расшифровку чёрных ящиков севшего в поле самолёта A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали работу по расшифровке чёрных ящиков совершившего аварийную посадку в кукурузном поле самолёта "Уральских авиалиний" A321. Об этом сообщает пресс-служба МАК.
— В работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также... уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA) — государства — разработчика самолёта и двигателей, — говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия сотрудничает с экспертами Airbus, сотрудниками "Уральских авиалиний" и британским специалистом, представляющим интересы государства регистрации воздушного судна. Лайнер был зарегистрирован на Бермудских островах, являющихся заморской территорией Великобритании.
Напомним, ранее сообщалось, что начался демонтаж частей самолёта.
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