МАК начал расшифровку чёрных ящиков севшего в поле самолёта A321

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Бортовые регистраторы Airbus A321, совершившего посадку в подмосковном поле. Фото © Межгосударственный авиационный комитет

В работе над расшифровкой записей чёрного ящика принимают участие также представители Airbus и "Уральских авиалиний".

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали работу по расшифровке чёрных ящиков совершившего аварийную посадку в кукурузном поле самолёта "Уральских авиалиний" A321. Об этом сообщает пресс-служба МАК.

В работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также... уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA) — государства — разработчика самолёта и двигателей, — говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия сотрудничает с экспертами Airbus, сотрудниками "Уральских авиалиний" и британским специалистом, представляющим интересы государства регистрации воздушного судна. Лайнер был зарегистрирован на Бермудских островах, являющихся заморской территорией Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что начался демонтаж частей самолёта.

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