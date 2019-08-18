Лидер партии Зеленского заявил, что война в Донбассе будет долгой

Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что военные действия в Донбассе не закончатся в ближайшее время.

— Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе, — отметил Разумков в беседе с изданием "Новое время".

По его словам, решение вопроса прекращения огня на востоке Украины не находится в компетенции Верховной рады.

Ранее экс-депутат Рады опубликовал отчёт о зверствах солдат ВСУ в Донбассе.