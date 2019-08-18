На вокзале в Германии мужчина с ножом напал на людей, есть погибшие

На железнодорожной станции в немецком Изерлоне (земля Северный Рейн-Вестфалия) 43-летний мужчина с ножом набросился на людей. В результате погибли 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина, сообщает Bild.

Как уточняется, погибшая была со своей двухмесячной дочерью. К счастью, малышка не пострадала.

Нападавший задержан. Отмечается, что он не оказывал сопротивления, — сидел на земле и ждал правоохранителей.

#Iserlohn : Du kannst im sichersten Deutschland 🇩🇪 aller Zeiten leben, ohne einen Vornamen, eine Herkunft oder eine Nationalität zu besitzen.



Die Sprache der political correctness beschert uns kafkaeske Zeiten. https://t.co/VDZ1AXY7nJ — Klarname wegecon Nr. 574 🇩🇪 ❌ (@wegecon) August 18, 2019

Полицейские выясняют мотивы нападения мужчины, который является выходцем из Косова. По предварительной информации, убитая женщина была его супругой. Вместе они не жили, у неё был новый молодой человек — погибший от рук нападавшего выходец из Афганистана. Правоохранители считают, что оставшаяся в живых девочка — дочь убитых.