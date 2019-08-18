На вокзале в Германии мужчина с ножом напал на людей, есть погибшие

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Фото © Twitter/StN_News

На железнодорожной станции в немецком Изерлоне (земля Северный Рейн-Вестфалия) 43-летний мужчина с ножом набросился на людей. В результате погибли 23-летний молодой человек и 32-летняя женщина, сообщает Bild.

Как уточняется, погибшая была со своей двухмесячной дочерью. К счастью, малышка не пострадала.

Нападавший задержан. Отмечается, что он не оказывал сопротивления, — сидел на земле и ждал правоохранителей.

Полицейские выясняют мотивы нападения мужчины, который является выходцем из Косова. По предварительной информации, убитая женщина была его супругой. Вместе они не жили, у неё был новый молодой человек — погибший от рук нападавшего выходец из Афганистана. Правоохранители считают, что оставшаяся в живых девочка — дочь убитых.

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