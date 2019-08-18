Пушков оценил слова украинского дипломата о потере страной государственности

Сенатор Алексей Пушков назвал редким моментом просветления слова постпреда Украины в Совете Европы о потере Незалежной признаков государственности.

— Вот и займитесь наконец Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое, — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор добавил, что в Киеве должны это понять и сделать нужные выводы.

Напомним, ранее украинский дипломат Дмитрий Кулеба заявил, что Украина теряет своё население и территорию.