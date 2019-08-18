Глава Генштаба Британии сообщил о росте "российской угрозы"

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил, что Великобритания недооценила скорость и серьёзность роста "российской угрозы". Он призвал разработать методы, которые "защитят правду".
— Они умеют манипулировать информационной средой и излагать свою версию правды, — передаёт The Sunday Times его слова.
Глава Генштаба отметил, что благодаря действиям в киберпространстве РФ способна убедить другие страны, что она является более выгодным и надёжным союзником, чем Запад. Так, по мнению Картера, Москва наращивает своё влияние в африканских странах.
Как бороться с "российской угрозой", он пока не может ответить. Однако начальник Генштаба предложил усилить контрразведку и привлечь экспертов по кибербезопасности в британскую армию.
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