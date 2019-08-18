Приморский фермер приютил более 40 человек, бежавших от паводка

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Фото © LIFE

Житель Приморского края Анатолий Тимчишин приютил более 40 человек, бежавших от паводка. Его сын записал на видео мини-экскурсию по дому для телеграм-канала Life Shot.

В своём доме мужчина постелил матрасы и организовал кухню, где кормил всех гостей. При этом он не взял со своих постояльцев ни рубля. Власти региона пообещали приставить радушного хозяина к награде.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее Лайф опубликовал видео из затопленных районов Приморья. Из-за паводка несколько населённых пунктов оказались отрезанными от автомобильных дорог. В Уссурийске объявили повторную эвакуацию.

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