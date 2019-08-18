Названо число играющих в футбол россиян

Министр спорта выразил надежду, что в ближайшее время произойдут значительные сдвиги в развитии футбола в стране.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в России около миллиона человек занимаются футболом. Он также отметил, какое влияние оказал ЧМ-2018 по футболу на развитие этого вида спорта в стране.

— Благодаря чемпионату мира мы совместно с федерацией футбола приняли программу развития футбола и сейчас практически во всех городах чемпионата мира организуются академии футбола, — отметил глава ведомства.

Эти академии включают в себя все уровни детского спорта, детско-юношеской спортивной школы, региональных центров. Колобков выразил надежду, что в ближайшее время произойдут значительные сдвиги в развитии футбола в стране.