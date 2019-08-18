Отец подростка, зарубившего всю семью, шокирован произошедшим

По словам мужчины, весной он общался с сыном и тогда "никаких волнений не было".

Отец подростка, зарубившего семью в селе Патрикеево Ульяновской области, был шокирован, когда узнал о случившемся. Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель губернатора региона Сергей Люльков.

Мужчина уже в течение нескольких лет проживал отдельно от семьи — в Карсунском районе области. Он отметил, что в мае общался со своим сыном и тогда "всё было спокойно, волнений никаких не было".

Власти Ульяновской области пообещали помочь с организацией похорон погибших.

Как ранее писал Лайф, тела двух женщин, мужчины и двух несовершеннолетних нашли в одном из домов в Ульяновской области сегодня утром. Позднее в 500 метрах от места трагедии было обнаружено тело их родственника — 16-летнего подростка. По предварительной версии, молодой человек расправился с близкими, после чего совершил давно запланированное самоубийство. По факту расправы возбуждено уголовное дело.