Сын Валерии втайне от родных женился на однокласснице

Сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин, втайне от родных женился на однокласснице. Об этом КП рассказал муж и продюсер певицы Иосиф Пригожин.

— В прошлом месяце Тёма женился на своей девушке Наташе. Тёма вместе с ней учился в школе в Швейцарии и в университете. А потом ребята взяли и тайно расписались в Монтрё (швейцарский город-курорт. — Прим. Лайфа), — сообщил Пригожин.

Продюсер рассказал, что пышного торжества молодые люди не устраивали, так как Артемий давно не живёт за счёт родителей, а сам профинансировать большой праздник пока не готов. Поэтому Шульгин и его избранница просто расписались.

По словам Пригожина, Артемий и Наталья долгое время держали свои отношения в тайне, поэтому родные молодого человека не знали, что они встречаются.

Ранее Лайф рассказывал о роскошной жизни Артемия Шульгина в Европе.