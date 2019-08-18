В Татарстане четверо детей отравились во время экскурсии

Специалисты регионального Роспотребнадзора уже выехали в детский лагерь и кафе, чтобы провести проверку.

Из детского лагеря в городе Иннополис Татарстана госпитализировали четверых детей с подозрением на острую кишечную инфекцию. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В управлении Роспотребнадзора по Татарстану отметили, что сейчас здоровью подростков ничто не угрожает. Также врачи осмотрели всех остальных детей.

— Лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение, — передаёт РИА "Новости" сообщение.

По предварительной информации, дети отравились на экскурсии в Казани, когда питались в местном кафе.