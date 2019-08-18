Друг убившего семью подростка рассказал о его настроениях: Хотел спокойной жизни

Один из знакомых 16-летнего школьника из Ульяновской области, подозреваемого в жестокой расправе над мамой, братом, сестрой, дедушкой и бабушкой, предоставил Лайфу аудиозаписи, на которых подросток говорит о своём желании жить спокойно и рассуждает о криминальной обстановке в регионе.

— Ульяновск — это же вообще криминальная столица России, — говорит школьник на записи, рассказывая, что в городе и области очень много криминала.

— Короче, не нравится мне всё это, хочу спокойной жизни, — подчёркивает молодой человек.

Напомним, сегодня утром в одном из домов в Ульяновской области нашли тела двух женщин, мужчины и двух несовершеннолетних. Позднее в 500 метрах от места трагедии было обнаружено тело их родственника — 16-летнего подростка. По предварительной версии, молодой человек расправился с близкими, после чего совершил давно запланированное самоубийство.

Перед смертью он отправил близкому другу голосовое сообщение, в котором рассказал о жестокой расправе над родными. По факту убийства возбуждено уголовное дело. СКР публиковал кадры из дома, где было совершено преступление.

Подозреваемый в убийстве пяти человек подросток был отличником и гордостью школы. Его отец, который жил отдельно, шокирован случившимся.