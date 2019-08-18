Падение метеора в Италии попало на видео

Scia luminosa ripresa dalla dashcam verso Torregrande: spettacolo! #meteorite #meteora #Sardegna pic.twitter.com/LPKToQCM2m— Claudio Porcu (@ClaudioPorcu) August 16, 2019
На итальянском острове Сардиния видеорегистратор заснял момент падения большого и яркого метеора.
По словам экспертов, небесное тело принадлежит потоку Персеиды, который образуется во время прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, исходящих из кометы Свифта — Таттла.
Жители юга Франции и Северной Африки также сообщают, что видели метеор.
Ранее сообщалось, что астроном-любитель из Техаса снял редкие кадры столкновения Юпитера и метеорита.
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