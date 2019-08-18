Фонд жены Порошенко выделил 23 млн на комедию про войну в Донбассе

Создатели уверяют, что фильм поможет "избавиться от травм войны и приобрести новые измерения героики".

Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой бывшего президента страны Мариной Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей) на съёмки комедийного фильма о войне в Донбассе. Об этом сообщает издание "Страна".

Режиссёром картины под названием "Котик с горящими глазами" выступит Валентин Тихий. Премьера фильма ожидается в октябре. Согласно отчёту, работа Тихого занимает третье место по объёму полученного финансирования.

По словам создателей, фильм поможет "избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного, коварного врага".

Кроме того, картина получит ещё 7,4 миллиона гривен (примерно 19 миллионов рублей) от Госкино Украины.