Кличко признался, что восхищён своей фразой про "завтрашний день"

Во время эфира на YouTube мэру поступил вопрос: "Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что гордится своей знаменитой фразой про "завтрашний день". Об этом он рассказал в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на YouTube.

Напомним, в 2013 году в эфире одной из телепередач Кличко сказал фразу: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Впоследствии она стала интернет-мемом.

Во время недавней передачи один из зрителей задал Кличко вопрос: "Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?". Градоначальник ответил, что в восторге от этой фразы и делает всё возможное для того, чтобы посмотреть в завтрашний день.