Дайвер выловил камеру с последними минутами жизни загадочно погибшего американца

Пока родители погибшего не решились посмотреть видео до конца, но они рады возможности узнать правду.

Дайвер Рич Алоха во время погружения в национальном парке в штате Теннесси обнаружил камеру с последними мгновениями жизни загадочно умершего два года назад Ричарда Рагланда. Об этом сообщает Usa.One.

Рагланд утонул в водопаде Фостер-Фолс 4 июня 2017 года, всего за несколько дней до дня рождения. Родители погибшего, Робин и Гэри Маккрир, с тех пор не могли перестать думать о том, что же произошло с сыном перед смертью. Теперь благодаря дайверу, который нашёл экшен-камеру Рагланда, у них появилась возможность узнать ответ.

Пока Робин и Гэри не решились досмотреть видео до конца, остановившись на моменте, когда сын шутит и радуется, но они счастливы, что могут узнать правду.