"Ватсон" отреагировал на новость о возможном продолжении "Шерлока"

Продолжение сериала "Шерлок" возможно только в том случае, если сценаристы смогут придумать что-то особенное. Таким мнением с изданием Collider поделился актёр Мартин Фримен.

Назвав сериал "грандиозным мировым хитом, о котором создатели и не мечтали", он подчеркнул, что продолжение такой картины должно быть "содержательным и интересным".

— Мне всегда этот сериал казался настоящим событием, и, если мы будем продолжать, нам нужно что-то достойное. Мы не можем вернуться с чем-то просто хорошим, — отметил актёр.

Он также отметил, что на данный момент все создатели шоу работают над своими проектами.

Ранее Фримен, известный по роли доктора Джона Ватсона в сериале "Шерлок", заявил, что больше не получает удовольствия от шоу.