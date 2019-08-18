На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали более 4 тысяч человек

21:00 (⌚local) 📽️ @BrifPuntagorda se encuentra aplicando fuego técnico 🔥 junto con @UMEgob con el apoyo de sus 🚒🚒 en el #IFValleseco #GranCanaria 💪🏼💪🏼💪🏼#IIFF somos #BRIF de @mapagob pic.twitter.com/unSwXlO6HP— ATBRIF (@AT_Brif) August 17, 2019
На острове Гран-Канария эвакуировали уже более четырёх тысяч человек из-за сильных лесных пожаров. Об этом сообщает агентство EFE.
Новое возгорание началось в районе населённого пункта Вальесеко. Площадь территории, объятой пламенем, достигла уже 1,7 тысячи гектаров. Некоторые дороги на острове были перекрыты из соображений безопасности.
Работу пожарных осложняет высокая температура и сильные порывы ветра. В борьбе со стихией принимают участие сотни человек, а также спецтехника. Информации о пострадавших пока нет. В Правительстве Испании заявили, что с обеспокоенностью следят за развитием ситуации.
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