На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали более 4 тысяч человек

Работа пожарных осложняется высокой температурой и сильными порывами ветра в регионе.

На острове Гран-Канария эвакуировали уже более четырёх тысяч человек из-за сильных лесных пожаров. Об этом сообщает агентство EFE.

Новое возгорание началось в районе населённого пункта Вальесеко. Площадь территории, объятой пламенем, достигла уже 1,7 тысячи гектаров. Некоторые дороги на острове были перекрыты из соображений безопасности.

Работу пожарных осложняет высокая температура и сильные порывы ветра. В борьбе со стихией принимают участие сотни человек, а также спецтехника. Информации о пострадавших пока нет. В Правительстве Испании заявили, что с обеспокоенностью следят за развитием ситуации.