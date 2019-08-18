Из-за нелепой ошибки аукциониста сорвались торги на раритетный Porsсhe

На серебряном автомобиле-купе Porsche 64 ездил сам основатель компании Фердинанд Порше.

В калифорнийском торговом доме RM Sotheby's нелепая ошибка сорвала аукцион на раритетный автомобиль Porsсhe. Его планировали продать за 20 миллионов долларов, сообщает агентство Блумберг.

Серебряный автомобиль-купе Porsche 64, который произвели в 1939 году, единственный сохранившийся, на котором ездил сам основатель компании Фердинанд Порше.

Аукционист объявил публике, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов. Потом он их быстро поднял до 70 миллионов. Затем понял, что ошибся, и заявил, что на самом деле речь идёт о 13 и 17 миллионах.

Аукциониста обвинили в "жульничестве", и гости начали быстро расходиться. Через несколько минут торги вовсе закрыли — никто не хотел предлагать за автомобиль сумму больше 17 миллионов долларов.