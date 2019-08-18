Учёные показали, как выглядит Земля глазами инопланетян

Специалисты использовали в работе около десяти тысяч снимков, полученных телескопом Deep Space Climate Observatory.

Учёные Корнеллского университета опубликовали графическую модель Земли с учётом того, как бы выглядела планета с точки зрения инопланетян. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS — Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) August 17, 2019

Модель показывает, что увидят астрономы других планет, изучающие Землю через телескопы. Для этой работы исследователи использовали около десяти тысяч снимков Земли, полученных с помощью спутника Deep Space Climate Observatory в период с 2016 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что марсоход NASA снял странные кадры, на которых можно увидеть силуэты инопланетян.