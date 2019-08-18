Нетаньяху рассказал о цели визита в Киев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует обсудить создание зоны свободной экономической торговли. Соответствующее заявление он сделал перед отбытием в Незалежную.

— Я собираюсь обсудить с ним создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение между нами, а также другие вопросы, которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами, — отметил политик.

Ранее сообщалось, что визит израильского премьера на Украину продлится с 18 по 20 августа.