Вучич: Сербия ревностно оберегает дружеские отношения с РФ и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич признался, что его страна дорожит дружескими и партнёрскими отношениями с Россией и Китаем.

— Мы всегда будем защищать свои интересы, неприятелей сделаем друзьями, а друзей будем ревностно оберегать, как делаем это сейчас. Поэтому мы одна из редких стран, у которой отличные отношения с Россией, КНР и со многими другими странами по всему миру, и мы не будем их портить, потому что своё будущее видим в хороших отношениях с этими странами, — цитирует главу государства РИА "Новости".

Вучич также назвал Китай "стальным другом" своей страны и попросил посла Поднебесной передать приглашение главе КНР Си Цзиньпину приглашение в Сербию.

Ранее сербский лидер заявлял, что его страна, несмотря на давление извне, не будет вводить санкции против России и останется военно нейтральной.