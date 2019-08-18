Райан Гослинг может появиться в четвёртом фильме о Торе

Канадский актёр Райан Гослинг может появиться в фильме "Тор: Любовь и гром", пишет издание Just Jared.

По данным издания, 16 августа актёр провёл встречу с режиссёром картины Тайкой Вайтити в Лос-Анджелесе и получил предложение принять участие в проекте. При этом официальных комментариев относительно возможной роли Гослинга пока не поступало.

Известно, что ранее Вайтити вёл переговоры об участии Гослинга в полнометражной экранизации манги "Акира" Кацухиро Отомо, однако в связи с работой над четвёртым фильмом о Торе данный проект был приостановлен.