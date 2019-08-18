Генсек ООН осудил теракт во время празднования свадьбы в Кабуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал теракт, произошедший во время празднования свадьбы в Кабуле. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ООН от имени его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Назвав произошедшее "ужасным терактом", Гутерреш выразил соболезнования.
— Генсекретарь выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Афганистана и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, — отмечается в сообщении.
Напомним, вечером 17 августа в Кабуле прогремел взрыв на свадьбе. Взрывное устройство привёл в действие смертник. По словам очевидцев, на мероприятии в тот момент присутствовали сотни человек. В результате трагедии погибло 63 человека, пострадало 182. Премьер Афганистана осудил теракт. Позднее боевики ИГИЛ* взяли на себя ответственность за инцидент.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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