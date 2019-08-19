В Великобритании опровергли информацию о неготовности страны к "жёсткому" Brexit

В правительстве Великобритании опровергли сведения о том, что страна не готова к выходу из ЕС по так называемому "жёсткому" сценарию. Он грозит стране массовыми акциями протеста, уличными беспорядками, а также дефицитом продовольствия, лекарств и топлива. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на документы, находящиеся в распоряжении издания.

— Операция Yellowhammer — это план правительства на случай абсолютно наихудшего сценария развития событий в случае Brexit без сделки. Необходимо также понимать, что это старый документ, с момента подготовки которого правительство приняло целый ряд дополнительных шагов, направленных на то, чтобы подготовить нас к (выходу из ЕС — Прим. Лайфа) 31 октября — со сделкой или без, — рассказал министр Британии по особым поручениям Майкл Гоув в беседе с BBC.

Он также заявил, что, вопреки информации The Sunday Times, на границе Северной Ирландии и Республики Ирландия не будет введён жёсткий пограничный режим. Власти Гибралтара также сообщили на своём сайте, что никаких многочасовых очередей на границе британской заморской территории с Испанией не возникнет.

Источник в правительстве Британии заявил, что попадание подобных сведений в СМИ — не что иное как попытки бывшего кабмина страны помешать планам нового главы правительства Бориса Джонсона и оказать негативное воздействие на ход переговоров с лидерами европейских государств.

Изначально Соединённое Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта. Однако в Палате общин трижды отвергли условия Brexit, соглашение о которых было достигнуто между Терезой Мэй и Брюсселем. Напомним, что предшественница Джонсона, Тереза Мэй, ушла в отставку в мае, не сумев вывести ситуацию с выходом из Евросоюза из тупика.