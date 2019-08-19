В Йемене в ходе раскопок обнаружили мумии возрастом около трёх тысяч лет

В окрестностях столицы Йемена археологи обнаружили древнее поселение и мумии, возраст которых насчитывает порядка трёх тысяч лет, пишет SABA со ссылкой на министра культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси.

По его словам, во время раскопок специалисты сделали сразу два важных открытия: обнаружили не только поселение с древними домами, но и гробницы, высеченные в скалах.

Отмечается, что древние жилища были построены из камней в конце бронзового века.