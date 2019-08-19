Трамп заявил, что насилие в Гонконге может повлиять на переговоры с Китаем

Насильственное урегулирование ситуации с акциями протеста в Гонконге может негативно повлиять на ход торговых переговоров США и Китая. Об этом в беседе с журналистами рассказал президент США Дональд Трамп.

— Думаю, если бы он (Си Цзиньпин, председатель КНР. — Прим. Лайфа) встретился с протестующими, то они бы очень скоро что-то решили. Это оказывает давление на торговую сделку, если он сделает что-то насильственное, — сказал Трамп. Он также отметил, что считает председателя КНР "очень талантливым человеком".

Американский лидер в очередной раз заявил, что "поддерживает свободу и демократию" и хотел бы, чтобы ситуация в Гонконге разрешилась гуманно.

— У нас очень субстантивные переговоры с Китаем, — подытожил Трамп.

Ранее сообщалось, что в воскресных акциях протеста в Гонконге приняло участие почти 2 миллиона человек.