В Приморском крае из-за последствий тайфуна эвакуировали почти 170 человек

Почти 170 жителей Приморского края эвакуировали из-за паводка, спровоцированного тайфуном "Кроса". Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте администрации региона.
— Электроснабжение населённых пунктов восстановлено. Подтоплено более 415 домов и 1250 придомовых территорий. Эвакуированы почти 170 человек, 25 из них находятся в пунктах временного размещения, — отметили в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что режим ЧС продолжает действовать на территории семи муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что пасмурная погода и дожди сохранятся в регионе до 25 августа.
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