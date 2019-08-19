Пилот А321 Дамир Юсупов позитивно воспринял предложение стать космонавтом

Летчик-герой Дамир Юсупов, получивший звание благодаря выполнению экстренной посадки самолёта на кукурузное поле в Подмосковье, положительно отнёсся к предложению челябинского отделения Русского космического общества стать космонавтом. Об этом сообщает портал URA.RU.

— Хотелось бы очень поехать. А там — как получится, — заявил Юсупов в ответ на предложение.

Ранее глава отделения Русского космического общества Антон Бессонов предложил двоим пилотам "Уральских авиалиний" — Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину — пройти конкурсный отбор в космонавты. В ведомстве также отметили, что лётчики обладают качествами, необходимыми для космической профессии, — способностью быстро и правильно решать сложные задачи.