Трамп предостерёг Иран от нападения на американские суда

Президент США Дональд Трамп предостерёг власти Ирана против враждебных действий по отношению к американским судам. Своё заявление глава государства сделал в ходе брифинга.

— Они не забирали наши суда, и лучше пусть не делают этого и впредь, — отметил американский лидер.

При этом он предположил, что Тегеран хочет обсудить ситуацию с задержанным иранским танкером, однако никак не начнёт переговоры из-за гордости, свойственной менталитету этого народа.

Напомним, ранее британские военные силы перехватили в Гибралтаре танкер с иранской нефтью для Сирии, в отношении которой Евросоюзом введены санкции, запрещающие все виды контактов и взаимодействий европейского бизнеса с сирийским. После этого экипаж судна отпустили под залог, а танкер оставили под арестом. 15 августа стало известно об освобождении судна. Вскоре суд в американском округе Колумбия выдал ордер на арест Grace 1. Власти Гибралтара удовлетворить данный запрос отказались.