СМИ: Нефтяной танкер Grace 1 вышел из Гибралтара

Иранский нефтяной танкер Grace 1 покинул Гибралтарский пролив. Танкер задержали более месяца назад — 4 июля — по запросу США. Его подозревают в перевозке сырой нефти в Сирию и нарушении санкций ЕС. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В четверг, 15 августа, Организация портов и судоходства Ирана сообщила, что название судна сменили с Grace 1 на Adrinan Darya. Сейчас его планируют направить в один из средиземноморских портов.

Решение освободить танкер власти Гибралтара приняли в тот же день, 15 августа. Правительство британской заморской территории, подчиняющейся законам ЕС, не может удовлетворить запрос США о продлении ареста Grace 1 ввиду разницы санкций Евросоюза и США против Ирана.