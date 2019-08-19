Стало известно, в каких регионах цены на бензин самые доступные для населения

В рамках исследования эксперты рассчитали объём топлива марки АИ-92, который можно купить на среднемесячную зарплату россиян, проживающих в разных регионах страны.

По сравнению с другими регионами России цены на бензин наиболее доступны для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своё исследование.

По предварительным данным, в среднем по стране значение доступности бензина данной марки составляет 926 литров, однако в 68 регионах показатель опускается ниже данной отметки.

Как уточняется, на среднюю зарплату жителя Ямало-Ненецкого округа можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Месячный доход москвича позволяет купить 1798 литров топлива, а в Ненецком автономном округе этот показатель составляет 1609 литров.

Меньше всего бензина могут себе позволить жители Дагестана (514 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров).

Авторы исследования отметили, что в среднем по стране наблюдается сильный разброс в отношении стоимости топлива, также на доступность бензина влияет размер зарплат.

Отмечается, что в рамках исследования эксперты рассчитали объём топлива марки АИ-92, который можно купить на среднемесячную зарплату россиян, проживающих в разных регионах страны. При этом они брали в расчёт данные Росстата и показатель НДФЛ за период с июня 2018 года по май 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный стабилизировать цены на бензин.