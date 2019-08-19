СМИ: Минобороны планирует запретить продажу военной формы

Поправки в законодательство предполагают также признать ношение военной формы при совершении преступления отягчающим обстоятельством

Министерство обороны разрабатывает поправки в КоАП, в соответствии с которыми в России могут ввести санкции за продажу военной формы. Власти также готовятся ужесточить наказание за незаконное ношение армейского обмундирования и знаков различия. Об этом сообщает газета "Известия".

— Сегодня в России совершенно бесконтрольно шьют и продают военную амуницию… Этим пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии. Нередко в военной форме совершают преступления, — заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Он также считает, что данная ситуация не прибавляет авторитета Российской армии и с ней следует бороться.

Кроме того, власти рассматривают вариант внесения поправок в Уголовный кодекс, согласно которым использование военного обмундирования при совершении преступления послужит отягчающим обстоятельством.

На сегодняшний день никакого запрета на продажу амуниции на территории РФ не существует. Соответствующее удостоверение в магазинах просят предъявить лишь в случае покупки формы правоохранительных органов. Наказание в виде штрафа от одной до полутора тысяч рублей распространяется только на незаконное ношение военной формы со знаками различия и государственной символикой.

Однако урегулировать ситуацию с неконтролируемой продажей военной формы будет непросто, считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо организовать централизованную продажу военной формы, — отметил он. — Это технически сложно. Будет проблематично перевести продажу военной формы только в специализированные магазины и запретить реализовывать её другим продавцам.

Ввести продажу формы лишь по официальному удостоверению, как это делается с амуницией МВД, в теории возможно. Но, по мнению Жердева, это потребует жёсткого контроля и огромных ресурсов. Законодательно закрепить ужесточение наказания за совершение преступления с применением военной формы будет ещё сложнее, считает юрист.

Ранее СМИ сообщали о том, что с парадной военной формы уберут гражданские награды.