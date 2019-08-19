Американская разведка рассекретила первый отчёт об аварии на Чернобыльской АЭС

Опираясь на снимки масштабных разрушений на территории ЧАЭС, американцы сделали предположение, что число жертв превышает официальные данные.

В США рассекретили первый доклад разведки об аварии на АЭС в Чернобыле, адресованный госсекретарю США Джорджу Шульцу. В заявлении от 2 мая 1986 года говорится о том, что американская разведка изначально сомневалась в истинности официальных данных о количестве жертв аварии. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте американского Национального архива безопасности.

— Всё разведывательное сообщество считает чепухой, что погибло только два человека, — пишет ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц, взяв во внимание масштабы разрушения. — Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25–35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днём могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек.

Исходя из доклада, американская разведка предполагала большое количество жертв при катастрофе на Чернобыльской АЭС. В заявлении сообщается, что все люди, находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва, либо сразу погибли, либо получили несовместимые с жизнью дозы радиационного облучения.

В результате аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года у 134 человек, работавших на станции и принимавших участие в тушении пожара, была диагностирована острая лучевая болезнь. Из них 28 скончались в первые месяцы после случившегося. Один из работников Чернобыльской АЭС умер во время взрыва, ещё один скончался в припятской больнице в первые часы после катастрофы.